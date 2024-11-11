Есть технологические решения. Зеленский заявил о программе против российских КАБов

Украина подготавливает программу для противодействия российским управляемым авиационным бомбам. Уже предложены технологические решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства рассказал, что сегодня, 11 ноября, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
По словам Зеленского, он заслушал доклады о дальнейшем усилении противовоздушной обороны. Были приняты решения об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для оккупантов. Также продолжается реализация решения Ставки о лучшей подготовке и оснащении для мобильных огневых групп.
"Был доклад о комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения", - отметил президент.
Он уточнил, что еще один доклад касался текущего состояния украинской ракетной программы, в частности, разработки собственных управляемых авиабомб. При этом ему доложили о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.
Президент подчеркнул, что до Ставки был большой доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Есть решение главкома о существенном усилении сложных направлений - Кураховского и Покровского", - добавил он.
При этом на Курском направлении украинские защитники продолжают сдерживать почти 50-тысячную группировку врага.
Напомним, российские оккупанты регулярно используют управляемые авиабомбы для ударов по населенным пунктам, которые находятся относительно недалеко от линии фронта. При этом сбивать такие бомбы возможности нет.
Последнее время от таких бомб сильно страдают Харьков и Запорожье. Оккупанты часто наносят удары по жилым многоэтажкам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.
В частности, 9 ноября в Харькове КАБ прилетел возле многоэтажки. В результате этого в здании были выбиты окна, один человек получил ранения.
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