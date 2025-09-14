Есть отмены и задержки: УЗ заявила о больших перебоях в графике после взрывов в Киевской области

Главное:

задерживаются международные рейсы;

отменен ряд пригородных поездов;

на некоторых маршрутах изменен график.

Авария на железной дороге

Около 01:30 в "Укрзализныце" предупредили, что из-за повреждения инфраструктуры под Киевом ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - было сказано в сообщении.

А уже через некоторое время Киевская областная военная администрация подтвердила, что в регионе действительно раздавались взрывы. Однако по данным КОВА, взрывы, которые слышали местные, не связаны с воздушной атакой врага.

"На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", - сообщили в КОВА.

Изменение маршрутов

По данным "Укрзализныци", сейчас поезда козятинского и бердичевского направления будут следовать через Коростень, а фастовское направление - в объезд через Мироновку и Триполье-Днепровское.

Из-за повреждения инфраструктуры в результате чрезвычайной ситуации утром возможны осложнения движения пригородных поездов Киевщины.

Речь об участках Киев - Фастов, Киев - Мироновка, Киев - Коростень.

В частности, поезд № 23 Киев - Хелм уже следует измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев заберет наш поезд 31 с последующей пересадкой.

Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев - Каменец-Подольский, 141/143 Сумы, Чернигов - Рахов и 21/103 Краматорск, Харьков - Львов.

Поезд №73 Харьков - Перемышль также отправился измененным маршрутом через Киев и Коростень. Поезд будет ускорен, впрочем ожидаемая задержка - не менее 4 часов.

К сведению пассажиров этого рейса, которые поехали с места происшествия автобусным трансфером в Киев или самостоятельно: поезд отправился со станции Киев-Пассажирский ориентировочно в 04:15. В случае, если вы не смогли осуществить посадку на этот рейс по каким-либо причинам, "Укрзализныця" готова принять пассажиров с билетами на поезд №73 на любой другой поезд в направлении Перемышля в течение воскресенья без обмена билетов.

Задержка поездов

Также было организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья.

В эти сутки назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:

№6101 Киев-Пас (пригородный вокзал) - Боярка (отправление 5:10, прибытие 5:40)

№6102 Боярка - Киев-Пас (прим) (отправление 5:50, прибытие 6:20)

№6103 Киев-Пасс (прим) - Боярка (отправление 6:30, прибытие 7:00)

№6106 Боярка - Киев-Пас (прим) (отправление 7:20 прибытие 7:50)

№6109 Киев-Пас (прим) - Боярка (отправление 8:05, прибытие 8:35)

№6110 Боярка - Киев-Пас (прим) (отправление 8:45, прибытие 9:15)

№6113 Киев-Пасс (прим) - Боярка (отправление 9:30, прибытие 10:00)

№6112 Боярка - Киев-Пас (прим) (отправление 10:10, прибытие 10:40)

Отмена поездов

В эти сутки также отменен ряд пригородных и региональных рейсов Киевщины:

№6001, №6005, №6007 Киев - Фастов

№6003 Киев - Казатин

№6009, №6702 Киев - Мироновка

№6041 Киев - Васильков-Центр

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов - Киев

№6540 Фастов - Святошин

№6042 и №6046 Васильков-Центр - Киев

№6906 Киев - Нежин

№6917 Нежин - Киев

№6235 Мироновка - Фастов

Ограничены маршруты: