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Е-система вместо чиновника: украинцы стали чаще обращаться за админуслугами в ЕГЭСС

Пятница 05 апреля 2024 19:19
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Е-система вместо чиновника: украинцы стали чаще обращаться за админуслугами в ЕГЭСС Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

До декабря 2025 года в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС) нужно будет интегрировать всю градостроительную документацию. Впрочем, уже сейчас с помощью е-системы предоставляется все больше админуслуг для строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, прирост как пользователей, так и количества услуг, полученных представителями стройсообщества с помощью е-системы, не вызывает удивления, учитывая, что цифровизация процессов значительно упрощает получение админуслуг в сфере строительства без бюрократии и взяток, а вывод за скобки человеческого. фактор минимизирует коррупционные риски.

"По предварительным подсчетам, антикоррупционный эффект в сфере строительства за 3 года работы ЕГЭСС составляет более 11 млрд грн. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год. Поэтому в дальнейшем - для усиления актикоррупционного курса, мы планируем расширять функционал ЕГЭСС - для большего количества объектов с более высокими классами последствий, чем СС1", - сообщила Шуляк.

Речь идет, в частности, о запуске автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку.

Также следующим шагом должно стать введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе и повышения персональной ответственности за незаконные действия благодаря цифровому следу всех участников строительного процесса.

"С появлением ЕГЭСС все процессы происходят в онлайн-формате, каждый шаг фиксируется, а любые попытки мошенничества сразу заметны в е-системе. На момент ее запуска переход от бумажных форм документооборота к электронным казался субъектам градостроительства чем-то невозможным. А сейчас ЕГЭСС стала не только привычной, но и обязательной", - подчеркнула она.

По ее словам, в первом квартале 2024 года рост объемов предоставленных админуслуг по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составляет в среднем 20-40%. Так, за первый квартал 2024 года в е-системе зарегистрировали:

  • 180,4 тысячи сведений о технической инвентаризации (160,3 тысячи за аналогичный период 2023 года);
  • 33,84 тысяч разрешительных документов (26,9 тысяч за аналогичный период 2023 года);
  • 6,8 тысячи проектной документации (5,2 тысячи за аналогичный период 2023 года);
  • 4,9 тысячи градостроительных условий и ограничений (3,3 тысячи в первом квартале 2023 года).

За последний месяц автоматически уже зарегистрировано 3,5 тысяч будущих объектов недвижимости. В общем, на ЕГЭСС доступна информация о 68 объектах, на которые зарегистрированы заявления от заказчиков строительства о регистрации СМП. А пользователями е-системы начато внесение сведений и создание документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на более 100 объектов строительства.

"Реформируя строительную отрасль, мы обязали всех застройщиков регистрировать специальное имущественное право в ЕГЭСС. Это не только гарантирует защиту людей, инвестирующих в строительство собственного жилья, от мошенничества, но и поможет создать базу добропорядочных застройщиков", - подытожила Шуляк.

Напомним, в марте 2023 года Кабмин издал постановление "Об утверждении Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы".

Согласно ей, до декабря 2025 года всю градостроительную документацию следует интегрировать в Единую электронную систему в сфере строительства.

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Елена Шуляк
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