Есть шорт-лист. Кто может заменить Резникова в Минобороны

Известно, что Верховная рада вернется к пленарной работе на следующей неделе, но не факт, что сразу займется вопросом нового главы Минобороны.

Не исключено, что нового министра в то время так и не найдут. Но по данным РБК-Украина, какой-то шорт-лист кандидатов на середину этой недели вроде бы появился. И в нем, среди прочих, глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

В украинских медиа в качестве возможных кандидатов на пост главы Минобороны, среди прочего, называли две фамилии: министра по развитию стратегических отраслей Александра Камышина и вице-премьера, министра инфраструктуры и развития территорий Александра Кубракова.

Но источники РБК-Украина утверждают, что Камышин, хоть и пользуется уважением со стороны высшего руководства страны и считается эффективным на своем посту, пока еще недостаточно "заматерел", чтобы возглавить такую непростую структуру, как Минобороны, и пока лучше, чтобы он и далее вел свои проекты в Минстратпроме.

Среди кандидатов в Минобороны обсуждалась и кандидатура главы СБУ Василия Малюка.

Следует отметить, что по закону глава должен быть гражданским, а не военным. Поэтому, чтобы назначить на должность, например первого заместителя Резникова, генерал-лейтенанта Александра Павлюка (а его фамилия также звучала в кулуарах), пришлось бы менять законодательство еще и в разрез с принципами НАТО.

Впрочем, не надо исключать и того факта, что Резников останется на должности. Ведь подобных ситуаций, когда звучали заявления об отставке топ-чиновника, который в итоге оставался в должности достаточно.

Что известно о возможной отставке Резникова

На самом деле, слухи об отставке Алексея Резникова с должности главы Минобороны ходят уже давно.

Сначала об его увольнении говорили в феврале этого года, когда разгорелся скандал у Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

После чего сообщалось, что Резникова могут перевести в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а на его место якобы назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Но сам Резников открестился от таких заявлений и отметил, что "таких предложений не получал".

С новой силой слухи о якобы увольнении Резникова распространились медиа после того, как появился новый громкий скандал в Минобороны о куртках для ВСУ, которые закупили у турецкой фирмы по завышенным ценам, о чем стало известно из расследования журналистов.

Резников отрицает эту информацию и предложил СМИ "пари". Якобы, если этот факт подтвердится, он уйдет с должности.

Что говорит президент

Отметим, что слухи о возможной отставке Резникова недавно отреагировал президент Владимир Зеленский, но прямо не ответил на вопрос, а отметил, что "комментирует отставки после соответствующих указов".

Резникова могут назначить послом?

Недавно в СМИ, а также некоторые парламентарии поделились информацией, что министра обороны Резникова могут отправить в отставку и якобы назначить послом в Британии. Но никаких официальных заявлений по этому поводу не было обнародовано.

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