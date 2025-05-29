Есть шанс на тепло? Синоптики дали прогноз на 29 мая в Украине

Сегодня, 29 мая, в Украине теплее не будет. А дожди вероятны по всей территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"Над Украиной будет находиться влажная воздушная масса. Днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще сохранится холодная погода", - рассказали синоптики.

Температура ночью 10-15°; днем 18-23°, в западных областях 13-18°.

Что касается осадков, то ночью они ожидаются в западных, восточных и северо-восточных областях, днем по всей территории страны кратковременные дожди, на Левобережье местами с грозами.

Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°; в Киеве ночью 13-15°, днем 19-21°.

Погода в Украине 29 мая (facebook.com/UkrHMC)