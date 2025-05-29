Есть шанс на тепло? Синоптики дали прогноз на 29 мая в Украине
Сегодня, 29 мая, в Украине теплее не будет. А дожди вероятны по всей территории страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Над Украиной будет находиться влажная воздушная масса. Днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще сохранится холодная погода", - рассказали синоптики.
Температура ночью 10-15°; днем 18-23°, в западных областях 13-18°.
Что касается осадков, то ночью они ожидаются в западных, восточных и северо-восточных областях, днем по всей территории страны кратковременные дожди, на Левобережье местами с грозами.
Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°; в Киеве ночью 13-15°, днем 19-21°.
Погода в Украине 29 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в июне 2025 в Украине
Средняя месячная температура предполагается 19-23°, в горных районах 15-16°, что на 1,5-2° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 45-82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-152 мм, что в пределах (80-120%) нормы.
В общей сложности лето в Украине ожидается теплым с периодами жары, хотя изменений погоды в начале июня в Украине ожидать не стоит.
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