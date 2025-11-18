ua en ru
Есть шанс на улучшение: в "Укрэнерго" допустили положительные изменения в графиках

Украина, Вторник 18 ноября 2025 09:58
Есть шанс на улучшение: в "Укрэнерго" допустили положительные изменения в графиках Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Графики почасовых отключений в Украине могут меняться не только в сторону усиления, но и в положительную сторону, в зависимости от темпов восстановления энергоинфраструктуры.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.

"Изменения могут происходить и в положительную сторону. Все работают над восстановлением энергообъектов. Есть только вопрос времени", - отметил Зайченко.

Относительно прогнозов о возможности действия графиков отключений в течение всей зимы, глава "Укрэнерго" признал, что такой сценарий остается реальным из-за продолжающейся войны. В то же время он отметил, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать ограничения.

"Потенциально - это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Удары по украинской энергетике

Перед стартом отопительного сезона Россия резко активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под атаками оказались теплоэлектростанции, объекты газодобычи и подстанции, которые обеспечивают передачу мощностей от атомных электростанций. После массированного удара 8 ноября ситуация с отключениями тока в стране еще больше обострилась.

По информации "Центрэнерго", этот обстрел стал самым мощным с начала полномасштабной войны. В результате атаки две ТЭС компании - Змиевская и Трипольская - полностью остановили производство электроэнергии.

После ударов Украина инициировала созыв Совета МАГАТЭ. Удары по энергообъектам продолжились и 10 ноября, а уже на следующий день Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой

Подробнее о графиках отключения света сегодня можно узнать в материале РБК-Украина.

Укрэнерго Война в Украине Отключения света Блэкаут
Новости
