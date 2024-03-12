RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть нужная динамика. Зеленский рассказал об отчете Сырского по фронту

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об отчете главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня отчитывался Главком Сырский относительно наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что Сырский сейчас находится на фронте и сообщает о положительной для Украины динамике.

"Главком сейчас на фронте. И есть нужная для Украины динамика действий", - подчеркнул глава государства.

Напомним, вчера президент заявлял, что украинским защитникам удалось остановить продвижение российских оккупантов. В связи с чем ситуация на фронте стала гораздо лучше.

Детальнее о ситуации на фронте сегодня, 12 марта, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныОккупанты