Есть раненый и погибшая. Россияне снова обстреляли Херсонскую область

Днем воскресенья, 30 апреля, россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно известно об одном пострадавшем и одной погибшей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его данным, российская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку. В результате этого тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего.

"Также враг бил и по Одрадокаменке Тягинской громады. Враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте", - сказано в сообщении.