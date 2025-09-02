Есть раненые и масштабный пожар: РФ дронами ударила рядом с садиком в Сумах

Напомним, около часа ночи местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне дроновой атаки РФ.

По словам Кобзаря, сейчас известно, что в городе прозвучало два взрыва - зафиксировано пролеты беспилотников по нежилому помещению. На видео видно масштабный пожар.

"Рядом садик, смотрите, детская одежда. Так что так вот у нас начинается год. По предварительной информации, есть люди ранены стеклом, также выбиты окна. Завтра в 9 утра будет развернуть штаб и снова есть угроза повторного удара", - сообщил Кобзарь.

А вот глава ОВА Олег Григоров уточнил, что беспилотники РФ ударили по нежилым зданиям в Заречном районе Сум. Предварительно, без жертв.