Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Есть раненые и масштабный пожар: РФ дронами ударила рядом с садиком в Сумах

Иллюстративное фото: РФ дронами ударила рядом с садиком в Сумах (facebook.com_DSNSODE )
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 2 сентября, дважды дронами ударила по городу Сумы. Зафиксировано попадание возле детского сада, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Напомним, около часа ночи местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне дроновой атаки РФ.

По словам Кобзаря, сейчас известно, что в городе прозвучало два взрыва - зафиксировано пролеты беспилотников по нежилому помещению. На видео видно масштабный пожар.

"Рядом садик, смотрите, детская одежда. Так что так вот у нас начинается год. По предварительной информации, есть люди ранены стеклом, также выбиты окна. Завтра в 9 утра будет развернуть штаб и снова есть угроза повторного удара", - сообщил Кобзарь.

А вот глава ОВА Олег Григоров уточнил, что беспилотники РФ ударили по нежилым зданиям в Заречном районе Сум. Предварительно, без жертв.

 

Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

