Есть плюсы и минусы. Эксперт оценил разработку украинской ракеты "Трембита"

В Украине разрабатывают новую ракету "Трембита". Предварительные характеристики свидетельствуют о том, что у нее есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы ракеты

Романенко подчеркнул, что вариант "Трембиты" для истощения вражеской противовоздушной обороны может стоить около 3 тысяч долларов. При этом цена ракеты "в боевом исполнении" (с более сложной системой навигации и, возможно, донаведения) может достигать 15 тысяч долларов.

По мнению эксперта, плюсами ракеты являются:

высокая скорость;

простой двигатель, который начали применять еще во времена Второй мировой;

прямоугольная конструкция с простым планером и тандемным крылом.

"Такая схема разрабатывалась у нас еще в конце 1990-х. Она достаточно стабильна, а для крылатой ракеты вопрос маневренности не так актуален. Она должна делать простые повороты, а соперничать с зенитными ракетами-перехватчиками для нее - лишнее", - отметил он.

При этом Романенко допускает, что в будущем для "Трембиты" могут разработать проникающую боевую часть, что позволит использовать ракету для поражения защищенных объектов. При этом возможная и кассетная боевая часть для ударов вражеским аэродромам.

Минусы ракеты

В то же время эксперт обращает внимание, что из-за простоты конструкции "страдает" дальность полета. Один из главных минусов ракеты - большой расход топлива.

Еще один минус, по мнению Романенко, - нестабильность работы двигателя, что может приводить к тряске в полете.

"Из-за этого сложно сказать, как поведет себя сложное радиоэлектронное оборудование, особенно инерционная навигация с чувствительными лазерными гироскопами. Для нее это может быть проблема. Возможно, на "Трембите" только спутниковая навигация, чего маловато для четкого наведения на цель. Надеюсь, получится установить систему донаведения, что значительно улучшит характеристики", - подчеркнул он.