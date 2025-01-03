Є плюси і мінуси. Експерт оцінив розробку української ракети "Трембіта"

В Україні розробляють нову ракету "Трембіта". Попередні характеристики свідчать про те, що у неї є як плюси, так і мінуси.

Плюси ракети

Романенко підкреслив, що варіант "Трембіти" для виснаження ворожої протиповітряної оборони може коштувати близько 3 тисяч доларів. Водночас ціна ракети "в бойовому виконанні" (зі складнішою системою навігації і, можливо, донаведення) може сягати 15 тисяч доларів.

На думку експерта, плюсами ракети є:

висока швидкість;

простий двигун, який почали застосовувати ще за часів Другої світової;

прямокутна конструкція з простим планером і тандемним крилом.

"Така схема розроблялася в нас ще наприкінці 1990-х. Вона досить стабільна, а для крилатої ракети питання маневреності не таке актуальне. Вона має робити прості повороти, а змагатися із зенітними ракетами-перехоплювачами для неї - зайве", - зазначив він.

При цьому Романенко допускає, що в майбутньому для "Трембіти" можуть розробити проникаючу бойову частину, що дасть змогу використовувати ракету для ураження захищених об'єктів. При цьому можлива і касетна бойова частина для ударів по ворожих аеродромах.

Мінуси ракети

Водночас експерт звертає увагу, що через простоту конструкції "страждає" дальність польоту. Один із головних мінусів ракети - велика витрата палива.

Ще один мінус, на думку Романенка, - нестабільність роботи двигуна, що може призводити до тряски в польоті.

"Через це складно сказати, як поведе себе складне радіоелектронне обладнання, особливо інерційна навігація з чутливими лазерними гіроскопами. Для неї це може бути проблема. Можливо, на "Трембіті" тільки супутникова навігація, чого замало для чіткого наведення на ціль. Сподіваюся, вийде встановити систему донаведення, що значно поліпшить характеристики", - наголосив він.