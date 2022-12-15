Есть только амбиции. Громов рассказал о попытке России восстановить наступательные возможности

Россия рассчитывает восстановить наступательные возможности, однако для этого ей необходимы ресурсы. Вероятно, враг прибегнет к новой волне мобилизации с начала года.

Как отметил Громов, Украина не исключает, что Россия может попытаться захватить некоторые территории. Для этого врагу необходимы человеческие ресурсы, которые он может получить благодаря мобилизации, а также материально-технические, которые он может получить на собственных складах, или попытаться закупить.

"Мы не исключаем, что такое развитие событий может быть. Будет мобилизация. Почему именно в начале года? Потому что в конце этого года после проведения мобилизации противник проводил мероприятия по призыву на срочную службу. После завершения этих мероприятий он внесет какие-то изменения в планы и будет доукомплектовываться, формировать новые воинские части. Что это будет, как это будет, некоторые мнения у нас есть", - добавил Громов.