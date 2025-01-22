"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг

В частности, речь о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

"Это означает, что в "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости - добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", - отметил Сибига.

Также в течение полугода будут запущены новые цифровые сервисы в системе "е-Консул", которые будут касаться наиболее востребованных услуг. Уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с "Новой Почтой".

"Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в е-очереди и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале "Дія", один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте", - подчеркнул министр.

Также уже весной МИД планирует начать выдачу за рубежом водительских удостоверений. А во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за рубежом.

Она будет включать: