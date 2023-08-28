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Есть консенсус с партнерами. В Украине можем уничтожать все российское, в том числе в Крыму, - Подоляк

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Ряд стран-партнеров позволили Украине уничтожать все российское на оккупированных территориях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня уже есть консенсус абсолютный что к тому, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили "Нет-нет. Давайте только без этого". Сегодня я абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории", - заявил он. 

Подоляк добавил, что количество не установленных беспилотников будет увеличиваться. 

"Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться потому, что Россия все больше и все чаще демонстрирует неконтролируемый своего и воздушного пространства, и вообще самой вертикали как таковой, которая не может идентифицировать откуда те угрозы идут", - подчеркнул он.

Взрывы в Крыму

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских защитников по местам дислокации вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленевка в Крыму.

При этом 24 августа ВСУ провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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Российская ФедерацияКримВойна России против УкраиныМихаил Подоляк