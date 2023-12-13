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Есть несколько сценариев. В "Киевстар" рассказали, когда возобновят связь

Фото: в "Киевстар" рассказали, когда возобновят связь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас в компании "Киевстар" осторожно говорят о сроках восстановления связи после сбоя 12 декабря. Рассматриваются несколько сценариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Forbes президента компании Александра Комарова.

"Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу этим спекулировать. У нас есть несколько сценариев. Базовый и он же оптимистичный, что мы начнем восстанавливать сервисы клиентов. Мы уже частично восстановили фиксированный интернет для нашей базы интернета для дома. Шаг за шагом, что мы в ближайшее время возобновим сервисы для всей клиентской базы фиксированного интернета", – заверил он.

Комаров отметил, что с мобильными услугами немного тяжелее.

"Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности. Вы восстанавливаете работоспособность какой-то системы, и у вас начинают вылезать новые проблемы. Тогда вам нужно проверить всю эту систему, чтобы в ней не осталось враждебного софта или условных бэкдоров, которые оставила эта атака, которая оставляет незащищенный периметр", - объяснил президент компании.

Он подчеркнул, что восстановление - это сложный итерационный процесс.

"С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой - мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную через соответствующую проверку. Поэтому, я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать", – резюмировал Комаров.

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя.

В компании официально подтвердили масштабный сбой. Сейчас его причину устанавливают. Кроме того, из-за этой ситуации возникла и новая проблема.

Позже выяснилось, что "Киевстар" попал под масированную хакерскую атаку. Из-за нее появились проблемы в работе терминалов и банкоматов "ПриватБанка" и Ощадбанка. РБК-Украина собрало все, что известно о сбое в "Киевстар" - в материале.

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