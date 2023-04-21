Есть более важные вещи. Стефанчук ответил, когда в Украине состоятся выборы в Раду

Парламентские выборы в Украине, которые должны были пройти в октябре, состоятся сразу после прекращения военного положения. Оно было введено в феврале 2022 года из-за российского вторжения.

Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Укринформу ".

"Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае нужно менять закон, но опять-таки я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество", - отметил он. .

Он напомнил, что вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов. Так, по словам Стефанчука, в законе "О правовом режиме военного положения" отмечается, что во время военного положения выборы не проводятся.

"Это абсолютно логично, потому что невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах, невозможно обеспечить реализацию как активного, так и пассивного избирательного права", - констатировал Стефанчук.

В то же время он добавил, что, по его мнению, "сейчас есть более важные вещи, на которых нужно сконцентрироваться".

"Это точно не вопрос выборов. Это вопрос нашей общей победы. Будет победа - будет все остальное", - пояснил глава парламента.