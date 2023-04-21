Есть более важные вещи. Стефанчук ответил, когда в Украине состоятся выборы в Раду
Парламентские выборы в Украине, которые должны были пройти в октябре, состоятся сразу после прекращения военного положения. Оно было введено в феврале 2022 года из-за российского вторжения.
Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".
"Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае нужно менять закон, но опять-таки я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество", - отметил он. .
Он напомнил, что вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов. Так, по словам Стефанчука, в законе "О правовом режиме военного положения" отмечается, что во время военного положения выборы не проводятся.
"Это абсолютно логично, потому что невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах, невозможно обеспечить реализацию как активного, так и пассивного избирательного права", - констатировал Стефанчук.
В то же время он добавил, что, по его мнению, "сейчас есть более важные вещи, на которых нужно сконцентрироваться".
"Это точно не вопрос выборов. Это вопрос нашей общей победы. Будет победа - будет все остальное", - пояснил глава парламента.
Ранее в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что победа в войне ожидается в 2023 году. Однако трудно спрогнозировать, когда состоятся выборы в Верховную раду, учитывая ситуацию на фронте.
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