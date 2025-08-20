Есть 5 официальных причин, чтобы не прийти в ТЦК по повестке: что нужно знать

Во время мобилизации граждане получают повестку - официальный вызов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В ней указывают фамилию, имя и отчество и дата рождения адресата, цель вызова, дату, время и место явки, а также последствия неявки.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.
Повестки присылают по почте заказным письмом или вручают лично. Если человек не получил письмо, забрать его можно в течение трех дней. День явки определяется в течение 7 суток для областных центров и 10 суток для других населенных пунктов.
Гражданин должен явиться в определенное место и время. Если это невозможно, о причине неприбытия нужно сообщить ТЦК в течение трех суток, а явиться в ТЦК и СП - не позднее, чем за семь дней.
Уважительными причинами неприбытия признаются:
Все обстоятельства неприбытия нужно подтвердить документально.
За нарушение правил воинского учета и мобилизации на нарушителей накладывают административный штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен, а тех, кто не явился по повестке, могут объявить в розыск.
Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных и доставлять их в ТЦК и СП.
Постановление КМУ №916 от 30.07.2025 внесло изменения в порядок вручения повесток: они направляются под личную подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении. Отказ от получения повестки или невыполнение требований о прибытии в воинскую часть влечет ответственность по Уголовному кодексу Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что мобилизация в Украине продолжается, но есть категории граждан, которых не мобилизуют принудительно. К ним относятся: люди с инвалидностью, родители трех и более детей, опекуны или приемные родители больных или несовершеннолетних детей, лица, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками, а также студенты дневных и дуальных форм высшего образования, аспиранты и докторанты.
Напомним, опоздание на несколько дней после получения повестки не считается нарушением, если человек все же появится в ближайшее время. Административная или уголовная ответственность предусмотрена только за полное игнорирование вызова или уклонение от него.