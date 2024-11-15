Звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет, - Зеленский

"Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - сказал Зеленский.

По мнению президента, это именно то, что давно хочет российский диктатор. Ведь Путину крайне важно ослабить изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться.

"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска -3" не будет - нам нужен реальный мир", - подчеркнул Зеленский.