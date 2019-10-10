Джуліані розповів, коли свідчитиме в Конгресі щодо України

Особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані сказав, що наступного тижня вирішить, чи прийняти запрошення сенатора Ліндсі Грема давати свідчення перед Конгресом щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Це рішення я повинен прийняти зі своїм клієнтом (Дональдом Трампом. - Ред.) протягом наступного тижня або близько того", - сказав Джуліані.

Його коментар прозвучав наступного дня після того, як Грем оголосив про плани запросити колишнього мера Нью-Йорка для дачі свідчень у Судовому комітеті Сенату.

Сенатор раніше вказував, що хотів би з'ясувати "все, що відбувається в Україні", але не думав, що Сенату доведеться проводити розслідування.

"Враховуючи поведінку Палати представників, настав час, щоб Сенат поцікавився корупцією та іншими порушеннями, пов'язаними з Україною", - сказав Грем у низці твітів.

Нагадаємо, у Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Раніше у Демократичній партії США заявили, що хочуть, щоб особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані під присягою дав свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції.

РБК-Україна писало, що демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Відповідний порядок у понеділок, 7 жовтня, направили члени Палати представників в рамках розслідування про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

Раніше адвокат Джуліані заявив, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яка стосувалася розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден.