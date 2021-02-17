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Джуліані вже не представляє Трампа в юридичних питаннях

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 02:04
Джуліані вже не представляє Трампа в юридичних питаннях Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Адвокат Руді Джуліані та колишній президент США Дональд Трамп зараз не співпрацюють. В даний час Джуліані не представляє Трампа в юридичних питаннях.

Про це повідомив офіційний представник 45-го президента США Джейсон Міллер, пише Reuters.

Заява послідувала після судового позову щодо Трампа і Джуліані, про який стало відомо 16 лютого.

"Джуліані в даний час не представляє президента Трампа в жодних юридичних питаннях", - сказав Міллер.

Раніше повідомлялося, що конгресмен від Демократичної партії Бенні Томпсон подав у суд позов проти Трампа щодо заворушень біля Капітолію.

У позові Томпсона фігурує адвокат 45-го президента США Руді Джуліані. Конгресмен стверджує, що Трамп і Джуліані нібито змовилися з ультраправими організаціями Proud Boys і Oath Keepers з метою перешкодити Конгресу США затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Як відомо, Джуліані заявляв, що входить в команду захисту Трампа по справі про імпічмент.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа.

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