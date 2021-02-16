Конгресмен звинуватив Трампа у змові з ультраправими та направив позов до суду

Конгресмен від Демократичної партії Бенні Томпсон подав до суду позов проти 45-го президента США Дональда Трампа щодо заворушень біля Капітолія. Томпсон звинувачує Трампа у змові з ультраправими групами Proud Boys та Oath Keepers.

Це перший цивільний позов, який подали проти Трампа через напад його прихильників на Капітолій на початку січня цього року. У позові Томпсона також фігурує адвокат 45-го президента США Руді Джуліані.

Конгресмен у своєму позові стверджує, що Трамп та Джуліані нібито змовилися з ультраправими організаціями Proud Boys та Oath Keepers з метою завадити Конгресу США затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.