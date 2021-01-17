Справа про імпічмент: Джуліані увійшов у команду захисту Трампа і розкрив подробиці

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що входить в команду захисту глави держави у справі про імпічмент. Вона займається підготовкою доводів про те, що твердження Трампа про шахрайства в рамках виборів не є підбурюванням до насильства.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News.

"Вони (демократи, - ред.) заявили, що всякий раз, коли Трамп говорить про шахрайство на виборах - чи я, чи хтось ще, - ми підбурюємо до насильства... Якщо ми можемо довести, що це правда чи, принаймні, правда настільки, щоб бути легітимною точкою зору, то це вже не войовничі слова", - сказав адвокат.

На його думку, якщо захисту Трампа вдасться довести, що заяви про фальсифікації на виборах хоча б частково відповідають дійсності, це позбавить демократів ключового аргументу.

Джуліані не виключає, що чинний президент буде давати свідчення під час розгляду.

"Якщо вони вирішать довести справу до суду, він повинен відхилити імпічмент як повністю незаконний. Це єдиний імпічмент, який пройшов за скільки - два дні, три?", - зазначив адвокат.

Рішення суду, як вважає адвокат, може створити прецедент, коли конгрес за пару днів зможе виносити імпічмент по будь-якому питанню кому завгодно.

Він підкреслив, що слова Трампа не можна розглядати як підбурювання до насильства і тому, що між заворушеннями і виступом президента був часовий проміжок.

Нагадаємо, раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавці, проти - 197. Документ повинен розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт щодо імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.