Квасневський розповів, чим займався Байден у Burisma

Фото: Олександр Кваснєвський (dziennikzwiazkowy.com)

Хантера Байдена в свій час дійсно взяли в компанію через його ім'я, визнав Квасневський

Екс-президент Польщі Олександр Квасневський, який є незалежним директором української газодобувної компанії Burisma Group і входить до складу її Ради директорів, вважає, що присутність сина віце-президента США Джо Байдена – Хантера Байдена в консультативній раді Групи було корисним для компанії, яка вела переговори про купівлю газовидобувного обладнання в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.

"Хантер Байден був активним членом Ради директорів, допомагаючи компанії в пошуку партнерів, при цьому він ніколи не використовував свої стосунки з батьком Джо Байденом для просування інтересів. Так, Хантер Байден дійсно був обраний в консультативну раду компанії в тому числі і через своє ім'я. Але так влаштований світ бізнесу", – зазначив Квасневський.

"Я ж розумію, що якщо хтось просить мене взяти участь в якомусь проекті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Квасневський і колишній президент Польщі, – вважає він. – І тут все взаємопов'язано. No name – це ніхто. Бути Байденом – не погано. Це гарне ім'я".

На питання, чим конкретно займався молодший Байден в компанії, Квасневський відповів, що Хантер Байден займався перспективами американського ринку для української компанії в плані закупівлі технологій і обладнання для буріння, де американці є світовими лідерами, а також підготував стратегію для Групи в напрямку корпоративного управління та розвитку на ринках капіталу

"Він був корисний для нас, оскільки знав те, чого не знали ми", – запевняє Квасневський.

За його словами, сьогодні компанія ефективно організована і працює за правилами. При цьому роль компанії дуже важлива для України, так як успіх Burisma означає меншу залежність України в газовому питанні.

До того ж, Квасневський жартома назвав Burisma "найпопулярнішою компанією в Сполучених Штатах", але зауважив, що в компанії Burisma засмучені тим, що їх втягують у політичний роман в США, і відчувають себе "моряками на маленькому човні посеред циклону".

Квасневський нагадав, що Burisma забезпечує третину приватного видобутку газу в Україні та її роль для країни з точки зору забезпечення газової незалежності дуже важлива. Особливо це питання стає актуальним в опалювальний сезон, коли РФ шантажує Україну поставками газу.