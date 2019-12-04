Джошуа і Руїс провели відкрите тренування перед реваншем

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїс і колишній володар цих поясів Ентоні Джошуа провели відкрите тренування напередодні бою-реваншу. Про це в Twitter повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Британець під час свого тренування не виявляв надмірної активності, після чого сховатися від уваги публіки.

Чинний чемпіон продемонстрував чудову швидкість рук.

Відповідний бій Джошуа і Руїса пройде Ер-Ріяді, Саудівська Аравія 7 грудня 2019 року. У червні мексиканець несподівано переміг британця технічним нокаутом в сьомому раунді та відібрав у нього чемпіонські пояси WBA (Super), IBF, WBO і IBO. Це був дебютний поєдинок для Джошуа в США і перша поразка в професійній кар'єрі.

Енді Руїс став першим в історії мексиканцем і другим латиноамериканець (після однофамільця Джона Руїса), який зумів завоювати чемпіонський титул у важкій вазі.

Руїс за свою професійну кар'єру провів 34 бої, здобувши в них 33 перемоги (у тому числі 22 нокаутом) і зазнавши однієї поразки. На рахунку Джошуа 23 поєдинки, в яких він здобув 22 перемоги (у тому числі 21 нокаутом) і також зазнав однієї поразки.