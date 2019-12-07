Джошуа - Руїс: прогноз букмекерів

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа вийде на бій-реванш проти володаря поясів за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Енді Руїса. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі "Інтер" приблизно о 23:00 за київським часом.

7 грудня 23:00

Ер-Ріяд, Diriyah Arena

Букмекери бачать Джошуа фаворитом бою. Ставки на перемогу колишнього чемпіона приймають з коефіцієнтом 1,40. Тоді як успіх мексиканця оцінюється котируванням 2,95. На рідкісну в боксі нічию можна поставити з коефіцієнтом 28,00.

На дострокову перемогу британця можна поставити 1,80, а на те, що Руїс захистить титули до фінального гонга - 3,75.

У червні Джошуа сенсаційно програв мексиканцю технічним нокаутом в сьомому раунді і втратив всі свої чемпіонські титули. Це був дебютний поєдинок для британця в США і перша поразка в професійній кар'єрі.

Реванш відбудеться 7 грудня на нейтральній для обох боксерів території - Саудівської Аравії. Головний бій вечора в Ер-Ріяді на спеціально побудованій до цієї події арені Diriyah Arena розпочнеться орієнтовно о 23:00 за київським часом.