Усик – Джошуа. Українець відреагував на офіційне оголошення реваншу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Напередодні остаточно визначили дату поєдинку. Аравійська Джидда прийме бій 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.

"У мене є мета, з Божою допомогою я виконаю свою місію", – заявив Усик.

Сага з реваншем Усик – Джошуа триває з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

На профі-рингу Усик провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість Джошуа 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.