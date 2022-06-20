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Усик – Джошуа. Українець відреагував на офіційне оголошення реваншу

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Понеділок 20 червня 2022 10:20
Усик – Джошуа. Українець відреагував на офіційне оголошення реваншу Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик лаконічно прокоментував прийдешній бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Напередодні остаточно визначили дату поєдинку. Аравійська Джидда прийме бій 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.

"У мене є мета, з Божою допомогою я виконаю свою місію", – заявив Усик.

Сага з реваншем Усик – Джошуа триває з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

На профі-рингу Усик провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість Джошуа 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.

До слова, українка Цуренко потрапила до основної сітки Вімблдонського турніру.

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