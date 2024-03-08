Легендарный Тайсон вернется в ринг в 58 лет: кто будет соперником

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram ютубера .

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе примет участие в вечере бокса в штате Техас. Организованное стримингом Netflix мероприятие состоится 20 июля.

"Это момент завершения полного цикла, наблюдать за которым будет крайне интересно. Я дал старт его боксерскому пути в андеркарде моего боя с Роем Джонсом, а теперь планирую прикончить его", – откровенно заявил "Железный Майк".

Тайсон в последний раз выходил в ринг в ноябре 2020 года. Тогда он провел выставочный поединок с Джонсом, который завершился ничьей. В свою очередь Пол с тех пор провел 10 поединков, в которых одержал 9 побед (6 – нокаутом).

Кто такой Майк Тайсон

Уроженец Бруклина, один из самых известных и узнаваемых боксеров всех времен. На профессиональном уровне дебютировал в марте 1985 года. Последнее сражение провело в 2005-м.

Первый титул завоевал спустя год после появления в профессионалах. В 1987-м к поясу WBC добавил чемпионские звания по версиям WBA и IBF, а еще год спустя – титул The Ring. В 1987–1990 гг. был абсолютным чемпионом мира. Одолел 11 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте.

На пике карьеры имел проблемы с наркотиками и законом, сидел в тюрьме за изнасилование и избиение людей. Позже прошел реабилитацию, стал веганом и принял ислам. Собрал коллекцию камео в голливудских лентах ("Крокодил Данди в Лос-Анджелесе", "Рокки Бальбоа", "Мальчишник в Вегасе").