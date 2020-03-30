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Джошуа готовий провести третій бій проти Руїса

Новини » Спорт     30.03.2020 - 14:12
Джошуа готовий провести третій бій проти Руїса
Фото: Руїс - Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

Однак такий поєдинок найближчим часом не відбудеться

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не виключає можливості проведення третього бою проти мексиканця Енді Руїса. Про це заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, передає BoxingNews24.

Однак, з його слів, такий поєдинок можливий, але він відбудеться точно не зараз.

"Джошуа може боксувати з будь-яким суперником. У тому числі він готовий провести третій бій з Руїсом. Але Енді потрібно спочатку кілька разів вийти в ринг, щоб здобути парочку перемог. Зараз ніхто знає, як Енді надійде", - сказав Хірн.

У 2019 Джошуа провів два поспіль бою з мексиканцем Енді Руїсом. У червні в Нью-Йорку (США) сенсаційно програв технічним нокаутом в 7 раунді, а в грудні в передмісті Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) взяв переконливий реванш.

На цей момент британець готується до поєдинку в рамках захисту титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва. Бій запланований на 20 червня 2020 року в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем", яка вміщує 62 тисяч глядачів. Однак бій знаходиться під загрозою перенесення у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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