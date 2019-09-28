Джонсону загрожує розслідування через підозри у зловживаннях

Щодо прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, якого підозрюють у тому, що він зловживав службовим становищем, займаючи посаду мера Лондона в 2008-2016 роках, можуть почати розслідування. Про це повідомляє газета Financial Times.

Повідомляється, що звинувачення, минулого тижня озвучені на адресу Джонсона газетою The Sunday Times, вивчить незалежне Управління з нагляду за діями поліції (IOPC). За сприянням до поліцейської регулятору звернулася Асамблея Великого Лондона (орган, який стежить за роботою столичного градоначальника). Вони перші вимагали у Джонсона звіту у зв'язку з публікацією. На посаді мера Джонсон керував роботою столичної поліції. У зв'язку з цим IOPC володіє необхідними повноваженнями для того, щоб почати розслідування стосовно колишнього глави міста, якщо визнає це необхідним.

Так, звинувачення стосуються зв'язків між Джонсоном і молодої американської підприємницею Дженіфер Акури, яка, за даними газети, отримала 155 тис. доларів, в якості державних грантів на розвиток свого бізнесу.

Нагадаємо, 24 липня лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.