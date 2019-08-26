Джонсон заявив про високу ймовірність Brexit без угоди

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу без угоди (жорсткий Brexit) усе ймовірніший. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зі слів Джонсона, шанси на Brexit без угоди значно зросли останнім часом.

Він додав, що в питанні виходу з Євросоюзу "все залежить від наших друзів та партнерів з ЄС".

Крім того прем'єр Британії вважає, що у разі виходу Великої британії зі складу ЄС без угоди, Лондон не буде юридично зобов'язаний заплатити Брюсселю компенсацію в розмірі 39 млрд фунтів (48 млрд доларів), як це передбачено в договорі про Brexit узгодженому ЄС з урядом екс-прем'єра Британії Терези Мей.

Він також назвав проект угоди про вихід з ЄС, напрацьований спільно з Євросоюзом його попередницею Тэрезой Мей, "мертвим".

Своєю чергою президент Європейської ради Дональд Туск заявив британському прем'єр-міністру, що ЄС відкритий для альтернатив, зокрема щодо Ірландії, але вони повинні бути "реалістичними".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном на полях саміту G7 пообіцяв "дуже велику" торговельну угоду після Brexit.