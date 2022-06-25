Джонсон заявив, що пішов би у відставку через Україну

Так, з такою заявою британський прем'єр виступив у відповідь на питання журналіста, які обставини можуть змусити його залишити посаду.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - заявив Джонсон.

При цьому він підкреслив, що на цей момент не бачить передумов для такого розвитку подій.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Британії один із європейських лідерів, який виражає рішучу підтримку Україні у протидії російській агресії.

Нагадаємо, нещодавно він заявив, що Британія допоможе Україні зброєю для проведення контрнаступу проти військ РФ.

Додамо, також Джонсон звернувся до лідерів країн G7 і НАТО із закликом відмовитися від спроб домовитися з Росією і примусу України до переговорів на умовах ультиматуму.

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