Джонсон заявив, що знайде спосіб провести Brexit 31 жовтня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порівняв себе з некерованим персонажем коміксів "Неймовірний Халк", заявивши, що Brexit відбудеться 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю газеті The Mail він підкреслив свою рішучість вивести Великобританію з Європейського союзу 31 жовтня.

Джонсон сказав, що він знайде спосіб обійти недавнє голосування в парламенті, пропонує йому відкласти Brexit замість того, щоб вивести Великобританію з ЄС без угоди про перехідному процесі.

"Чим безумніший Халк стає, тим сильніший стає Халк. Халк завжди тікав, як би сильно він не був пов'язаний - і це стосується нашої країни. Ми вийдемо 31 жовтня", - сказав Джонсон.

Раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit. За словами Варадкара, розбіжності стосуються кордону між Ірландією (член ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

РБК-Україна повідомляло, що уряд Великобританії прийняли законопроект про відстрочення виходу складу ЄС. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.