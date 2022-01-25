Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України

"Я, звичайно, готовий знову з ним (Путіним - ред.) поговорити", - сказав Джонсон в ході свого виступу в парламенті Британії, зазначивши, що знайти "спосіб розвіяти побоювання Росії з безпеки" можна дипломатичним шляхом.

"Ми не змінимо європейський порядок безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України", - уточнив Британський прем'єр.

Джонсон також попередив, що вторгнення Росії в Україну буде мати катастрофічний характер для Москви. За його словами, опір українців буде наполегливим, а кровопролиття можна порівняти з першою війною в Чечні або Боснії.

"Українці мають всі моральні та юридичні права захищати свою країну, і я вважаю, що їх опір буде наполегливим", - додав глава британського уряду.