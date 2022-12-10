Джонсон призвал передать Украине необходимое оружие, чтобы закончить войну в 2023 году

Он подчеркнул, что война в Украине может закончиться только поражением Владимира Путина.

"Поскольку война может закончиться лишь одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до неизбежного завершения. В интересах всех, включая Россию, чтобы занавес как можно быстрее опустился над несчастьем господина Путина. Не в 2025, не в 2024, а в 2023", - написал Джонсон.

Он призвал партнеров передать Украине все необходимое оружие.

"Пора срочно посмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь их военных целей или по крайней мере прогнать россиян со всех территорий, захваченных в этом году", - написал он.

Джонсон добавил, что у украинцев есть доблесть, необходимая для успеха. Они это показали. Им просто необходимо оборудование.

Он призвал сначала оказать Украине необходимую помощь против атак россиян с воздуха. Так, Киеву нужны беспилотники для обнаружения мест запуска дронов и ракет, а также зенитные ракеты.

Бывший премьер отметил, что украинским бойцам нужны системы большего радиуса действия, такие как ATACMS, а также бронемашины и танки, чтобы быстро вернуть свою территорию.

Джонсон также назвал полной чепухой заявления о том, что увеличение помощи Украине якобы грозит эскалацией.

"Сообщается, что господин Путин начал присоединять обычные боеголовки к ядерным крылатым ракетам, что может свидетельствовать о том, что ему не хватает беспилотников и ракет. Это лишь предположение, но мы не можем позволить себе ждать, чтобы узнать", - написал бывший премьер.

При этом Джонсон подчеркнул, что Путин знает о невозможности использования ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения, поскольку он знает о последствиях. При этом сам Путин опасается эскалации.

"Это дело идет только в одну сторону. Ради всего мира, давайте поможем этим отважным украинцам завершить дело, и чем скорее, тем лучше", - резюмировал Джонсон.