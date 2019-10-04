Джонсон заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заперечив, що проситиме Європейський союз відкласти Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джонсона в Twitter .

Зазначається, що Джонсон заперечив, що проситиме Євросоюз відтермінувати Brexit, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем.

"Нова угода або ніякої угоди - але ніякої затримки", - написав Джонсон.

Раніше повідомлялося, що Джонсон попросить про відстрочку по виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду. Відповідні документи були представлені в п'ятницю під час судового засідання в Шотландії, в якому активісти виступають проти Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвер Європейський союз відхилив останню пропозицію Великобританії за Brexit. У ЄС заявили, що нова пропозиція не вирішує питання ірландської межі і має бути доопрацьована. У п'ятницю Європейська комісія з Brexit повинна провести переговори з британською стороною, в ході якої зробить свої пропозиції по угоді.

Нагадаємо, пропозицію Бориса Джонсона, яке він направив у середу в ЄС, є заключним. За словами прем'єр-міністра Британії, якщо переговори проваляться, Великобританія вийде з ЄС без операції.