Джонсон зменшить спілкування з Трампом по час його візиту до Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зводить до мінімуму спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час візиту Трампа в Сполучене Королівство на наступному тижні. Про це повідомила в суботу газета The Times.

Повідомляється, що за цим стоїть бажання правлячої Консервативної партії знизити до мінімуму можливість впливу Трампа на виборчу кампанію напередодні запланованих на 12 грудня дострокових парламентських виборів.

За даними джерела видання в партії, британський прем'єр і президент США зустрінуться всього два рази, при цьому у них не заплановано жодного спілкування в двосторонньому форматі. Трамп прибуде до Великобританії 2 грудня і покине країну після закінчення саміту НАТО, який пройде в Лондоні 3-4 грудня.

Джерело газети в Консервативної партії охарактеризувало майбутній візит глави Трампа як "велику проблему".

Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін звинувачує президента США Дональда Трампа в спробі втрутитися в майбутні вибори в Британії. Як він відзначає, Трамп хоче, що обрали Бориса Джонсона. Перед цим Трамп в інтерв'ю британському радіо LBC заявив, що "Корбін буде дуже поганим для вашої країни".