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Джонсон пов'язав отруєння Скрипаля з президентськими виборами в РФ

НовиниПолітика    21.03.2018 - 19:46
Фото: Борис Джонсон (flickr.com nato)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com nato)

Джонсон вважає, що близькість виборів президента в РФ визначила вибір моменту нападу

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що близькість виборів президента в Росії визначила вибір моменту нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Джонсона, замах на Скрипаля у Великій Британії, ймовірно, був приурочений до президентських виборів в Росії.

"Час (замаху - ред.), ймовірно, більш тісно пов'язаний з недавніми виборами в Росії.. Як роблять багато недемократичних фігур - напередодні виборів або якогось критичного політичного моменту найчастіше дуже приваблива буває думка про впровадження в суспільну свідомість образу ворога", - заявив він.

Нагадаємо, Джонсон також заявляв, що Велика Британія винесла уроки з отруєння Сергія Скрипаля. Лондон буде чинити тиск на Росію.

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Теги: Великобритания, борис джонсон
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