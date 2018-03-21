Джонсон пов'язав отруєння Скрипаля з президентськими виборами в РФ

Джонсон вважає, що близькість виборів президента в РФ визначила вибір моменту нападу

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що близькість виборів президента в Росії визначила вибір моменту нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Джонсона, замах на Скрипаля у Великій Британії, ймовірно, був приурочений до президентських виборів в Росії.

"Час (замаху - ред.), ймовірно, більш тісно пов'язаний з недавніми виборами в Росії.. Як роблять багато недемократичних фігур - напередодні виборів або якогось критичного політичного моменту найчастіше дуже приваблива буває думка про впровадження в суспільну свідомість образу ворога", - заявив він.

Нагадаємо, Джонсон також заявляв, що Велика Британія винесла уроки з отруєння Сергія Скрипаля. Лондон буде чинити тиск на Росію.