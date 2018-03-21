Джонсон связал отравление Скрипаля с президентскими выборами в РФ

Джонсон считает, что близость выборов президента в РФ определила выбор момента нападения

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что близость выборов президента в России определила выбор момента нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Джонсона, покушение на Скрипаля в Великобритании, вероятно, было приурочено к президентским выборам в России.

"Время (покушения, - ред.), вероятно, более тесно связано с недавними выборами в России.. Как поступают многие недемократические фигуры - накануне выборов или некоего критического политического момента зачастую очень привлекательна бывает мысль о внедрении в общественное сознание образа врага", - заявил он.

Напомним, Джонсон также заявлял, что Великобритания извлекла уроки из отравления Сергея Скрипаля. Лондон будет оказывать давление на Россию.