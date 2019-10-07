Джонсон збирається звертатися до Верховного суду для проведення Brexit без угоди з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон готовий почати судовий процес у Верховному суді з метою переконати вийти Великобританії з Європейського союзу (Brexit) у цьому місяці без будь-яких угод. Про це пише Daily Telegraph.

Кілька урядових джерел підтвердили виданню, що Джонсон хоче піти у Верховний суд, щоб уникнути необхідності писати листа з проханням про затримку в Brexit, як це передбачено в законі Бенна. Цей закон вимагає просити у ЄС відстрочку до 31 січня 2020.

Також прийнятий минулого місяця під тиском опозиції документ зобов'язує главу уряду вимагати відстрочку, якщо до 19 жовтня Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про умови Brexit.

Джонсон раніше заявляв, що ніколи не погодитися обровольно просити у ЄС відстрочки. Однак, він підкориться рішенню суду, якщо його зобов'яжуть направити листа до Брюсселю.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона оперативно вступити в переговори з головою делегації Європейського союзу на переговорах по виходу Британії з складу ЄС Мішелем Барньє.