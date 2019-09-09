Джонсон приготував план виходу з ЄС без відстрочки

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Зазначається, що радники Джонсона провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.

"Один план, який знаходиться на серйозному розгляді, передбачає, що прем'єр-міністр направить супровідний лист з проханням продовжити дію статті 50, в якому йдеться, що уряд не хоче ніяких затримок після 31 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Також Джонсон буде зобов'язаний попросити Брюссель продовжити дію статті 50 Лісабонського договору до 31 січня 2020 року, якщо до 31 жовтня цього року не вдасться досягти угоди з ЄС.

Нагадаємо, що уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.