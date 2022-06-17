Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом

Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Інформацію про візит підтвердив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео зустрічі з британським прем'єром.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - підписав він опубліковані кадри.

