Джонсон представить нових членів уряду для врегулювання після Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представить у четвер, 13 лютого, оновлене уряд, який буде работатьнад розвитком країни після Brexit. Про це пише Reuters.

Також передбачається, що оновлена команда здатна "вилікувати розбіжності як в консервативної партії, так і в країні". Очікується, що перестановки не будуть такими радикальними, як пропонував старший радник Домінік Каммінгс. Кілька консервативних чиновників заявили, що зараз не час для радикальної трансформації уряду.

Джерело з оточення прем'єра сказав Reuters, що Джонсон прагнув розвивати нові таланти, особливо серед жінок, молодших урядових рядах, а також заохочував лояльних прихильників, які допомогли йому виграти значна більшість на минулорічних виборах.

"Він хоче просунути покоління талантів, яке буде просуватися далі в найближчі роки. Він винагородить тих членів парламенту, які наполегливо працювали за останній рік", - зазначає джерело.

Очікується підвищення по службі Олівер Доуден, міністра в кабінеті міністрів, і Алок Шарму, міністр міжнародного розвитку.

Наближені до Джонсона стверджують, що він також хоче вести паралельні торговельні переговори з ЄС і США, а також провести зустріч світових лідерів у листопаді на саміті щодо змін клімату COP26.

Нагадаємо, раніше прем'єр Борис Джонсон заявив, що його країні немає необхідності дотримуватися правил Європейського союзу щодо торговельної угоди після Brexit. А Міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великобританії Крістофер Пінчер заявив, що після завершення перехідного періоду Brexit Великобританія хоче торгову угоду з Європейським союзом на подібних з Канадою умовах.