Джонсон пообіцяв продовжити постачання озброєнь Україні, включаючи бронетехніку

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні в другій половині дня провели телефонну розмову . Глава британського уряду пообіцяв продовжити постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію британського прем'єра.

Лідери також обговорили ситуацію в обложеному Маріуполі. Прем'єр віддав належне мужності українських захисників міста.

В ході бесіди Джонсон пообіцяв Зеленському продовжити постачання Україні озброєнь для протистояння російській агресії. Британський прем'єр зазначив, що найближчими днями українським військовим буде відправлена бронетехніка.

Нагадавши, Москва заборонила Джонсону та іншим британським чиновникам в'їзд до Росії.

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