Джонсон пообіцяв продовжити постачання озброєнь Україні, включаючи бронетехніку

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні в другій половині дня провели телефонну розмову. Глава британського уряду пообіцяв продовжити постачання озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію британського прем'єра.
В ході бесіди Джонсон пообіцяв Зеленському продовжити постачання Україні озброєнь для протистояння російській агресії. Британський прем'єр зазначив, що найближчими днями українським військовим буде відправлена бронетехніка.
Лідери також обговорили ситуацію в обложеному Маріуполі. Прем'єр віддав належне мужності українських захисників міста.
Нагадавши, Москва заборонила Джонсону та іншим британським чиновникам в'їзд до Росії.
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