Джонсон переміг у другому турі виборів прем'єра Британії

Колишній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон здобув перемогу в другому турі виборів лідера правлячої Консервативної партії та глави британського уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, у другому турі голосування, який відбувся сьогодні, 18 червня, брали участь 6 кандидатів, які здобули перемогу в першому турі. Щоб пройти до наступного етапу виборчих перегонів кандидатам необхідно було отримати понад 33 голоси.

Так, за кандидатуру колишнього очільника МЗС Джонсона проголосували 126 з 313 депутатів Консервативної партії. На другому місті опинився теперішній міністр закордонних справ Джеремі Хант, він отримав 46 голосів. Міністр з питань довкілля Майкл Гоув, чию кандидатуру підтримав 41 консерватор, посів третє місце.

Також до третього туру голосування пройшли міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт (37 голосів) та глава Міністерства внутрішніх справ Саджид Джавід (33 голоси).

Зазначається, що наступні раунди голосування відбудуться у середу та четвер, а вже потім за двох фіналістів голосуватимуть 160 тисяч членів партії з усієї Британії. Переможця оголосять після 22 липня.

Нагадаємо, в першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в Палаті громад.