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Джонсон планує віртуальну зустріч G7 через ситуацію в Афганістані

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір провести віртуальну зустріч лідерів країн Великої сімки для вирішення проблеми погіршення ситуації в Афганістані. Також він хоче закликати лідерів G7 активізувати зусилля з евакуації громадян Великобританії та інших осіб з Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб домовитися про те, як дві країни можуть працювати разом для визнання будь-якого майбутнього уряду Афганістану і в спробі запобігти гуманітарній кризі і кризі біженців.

Очікується, що скликання G7 відбудеться найближчими днями.

Джонсон і Макрон також домовилися, що їхні країни повинні працювати разом в Раді Безпеки ООН, в тому числі над можливою спільною резолюцією.

Нагадавши, Британія направляє до Кабула ще 200 військовослужбовцівх, щоб допомогти з евакуацією своїх громадян. Зараз в Афганістані перебувають 900 британських військових.

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Борис ДжонсонАфганистанG7