Британія надсилає ще 200 військовослужбовців для допомоги з евакуацією
Великобританія надсилає до столиці Афганістану ще 200 військовослужбовців, аби допомогти з евакуацією. Наразі в країні перебуває 900 військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Sky News.
Сьогодні в Кабулі перебуває 900 військовослужбовців Великобританії. Серед них 100 осіб, які знаходилися там ще раніше й 800 військових, які були терміново направлені до країни внаслідок захоплення Афганістану "Талібаном".
Відзначимо, що Великобританія, зі свого боку, не планує визнавати правління радикального руху в країні.
"Ми не хочемо, щоб хтось на двосторонній основі визнав Талібан", - відзначив Борис Джонсон.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Афганістан бажає покинути більше ніж 70 українців.
Також РБК-Україна розповідало про те, що США відновили евакуацію з країни внаслідок захоплення територій “Талібаном”.