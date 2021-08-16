Британія надсилає ще 200 військовослужбовців для допомоги з евакуацією

Великобританія надсилає до столиці Афганістану ще 200 військовослужбовців, аби допомогти з евакуацією. Наразі в країні перебуває 900 військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Sky News.

Сьогодні в Кабулі перебуває 900 військовослужбовців Великобританії. Серед них 100 осіб, які знаходилися там ще раніше й 800 військових, які були терміново направлені до країни внаслідок захоплення Афганістану "Талібаном".

Відзначимо, що Великобританія, зі свого боку, не планує визнавати правління радикального руху в країні.

"Ми не хочемо, щоб хтось на двосторонній основі визнав Талібан", - відзначив Борис Джонсон.



