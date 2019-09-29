Джонсон відкидає звинувачення у зловживанні владою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відкидає всі звинувачення у зловживанні службовим становищем у часи, коли він був мером Лондона. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Я пишався усім, що робив як мер Лондона", - сказав він.

Джонсон зазначив, що всі його дії на посаді мера були "цілком доречними".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що стосовно Джонсона, якого підозрюють у тому, що він зловживав службовим становищем, займаючи посаду мера Лондона в 2008-2016 роках, можуть почати розслідування.

Звинувачення, минулого тижня озвучені на адресу Джонсона газетою The Sunday Times, вивчить незалежне Управління з нагляду за діями поліції (IOPC). За сприянням до поліцейської регулятору звернулася Асамблея Великого Лондона (орган, який стежить за роботою столичного градоначальника). Вони перші вимагали у Джонсона звіту у зв'язку з публікацією. На посаді мера Джонсон керував роботою столичної поліції. У зв'язку з цим IOPC володіє необхідними повноваженнями для того, щоб почати розслідування стосовно колишнього глави міста, якщо визнає це необхідним.