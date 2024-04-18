Джонсон назвал "критически важным" предоставление летальной помощи Украине

Спикер заявил, что сейчас "критическое время на мировой арене".

"Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас критически важно. Это та вещь, которую следует сделать", - сказал он.

При этом, по мнению Джонсона, лучше "послать пули в Украину, чем американских мужчин". Он отметил, что верит в возможность нападения России на страны НАТО, в частности, на Польшу.

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали, что, я считаю, Си Цзиньпин, Владимир Путин и Иран - это ось зла", - заявил спикер Палаты представителей.

Джонсон добавил, что Россия, Китай и Иран координируют свои действия, а российский диктатор Путин может "маршировать по Европе", если ему разрешат.