Джонсон назвав вихід Британії з ЄС "дивовижним моментом надії"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував раніше записане відеозвернення до британців з нагоди виходу країни зі складу Євросоюзу. Про це пише BBC.

Він зазначив, що для багатьох швидкий вихід Великої Британії - "дивовижний момент надії, момент, який, як багато хто думав, ніколи не настане".

"За останні 50 років Євросоюз розвинувся в тому напрямку, який більше не підходить цій країні. І таку оцінку ви, британський народ, дали на виборчих дільницях", - сказав Джонсон.

Для інших, як сказав Джонсон, є полегшення, що спори з приводу Brexit за останні три роки вже позаду. Але він визнає, що для багатьох також існує реальне "відчуття тривоги і втрати" і через невідомості перед тим, що чекає попереду.

Прем'єр-міністр каже, що його завдання зараз - "об'єднати країну і вивести нас вперед".

Адаптуючи цитату, вперше використану політиком Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни, він говорить, що момент виходу Британії - "не кінець, а початок".

"Це той момент, коли завіса піднімається для початку нового акту у нашій великій національній драмі", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Кількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

Таким чином, політичний процес виходу Великобританії з Євросоюзу, який тривав з 2017 року, завершився.

Тепер, до 31 грудня 2020 року на території Великої Британії продовжить діяти законодавство Євросоюзу, проте країна вже не буде представлена в інститутах ЄС. Протягом перехідного періоду сторони мають визначитися з подальшим режимом співробітництва, зокрема, в сферах економіки і торговельних відносин.

Уряд Британії до кінця року планує укласти нову торговельну угоду з ЄС. Британська сторона буде наполягати на нульових тарифах і квотах.