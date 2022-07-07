Джонсон призначив новий кабінет міністрів, - BBC

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За інформацією британських журналістів, Джонсон вирішив провести повну заміну уряду. Про це він повинен оголосити на брифінгу, який запланований на 14:00.

Варто зазначити, що станом на сьогодні уряд Джонсона покинули понад 50 міністрів і чиновників. Крім того, сам прем'єр вже сьогодні також може піти у відставку.

Більш докладно про ситуацію з можливою відставкою Бориса Джонсона можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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